Mulher encontrada morta em habitação em Coimbra

Uma mulher com 65 anos foi encontrada morta, no interior da sua habitação, na Urbanização Quinta das Lágrimas, em Coimbra.

Segundo Paulo Palrilha, comandante dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, “recebemos uma chamada da PSP para uma abertura de porta de socorro numa habitação”.

O alerta foi dado pelas 23H50 por um morador e a vítima foi encontrada “caída no chão do quarto”, disse fonte da PSP.

Ao que tudo indica, a mulher estaria desaparecida há alguns dias.

“Chegados ao local, foi encontrada uma mulher, com 65 anos, já cadáver, com o óbito a ser declarado no local pelo médico do INEM”, afirmou a mesma fonte.

No local, estiveram elementos da PSP de Coimbra, dos Bombeiros Sapadores e do INEM.

notícia em atualização