Motorista dos SMTUC em greve acusado de trabalhar noutra empresa

O dirigente sindical do STAL e motorista dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC), João Soares, foi ontem acusado pelo cidadão José Manuel Marques, num grupo com 12 mil pessoas da rede social Facebook, de estar a trabalhar “para uma empresa privada durante o período em que está oficialmente de greve”. João Soares, por sua vez, desmente a acusação e promete agir judicialmente.

Contactado pelo DIÁRIO AS BEIRAS, José Manuel Marques, garantiu que a fotografia que publicou, em que aparece o dirigente sindical no Polo I, junto à Universidade de Coimbra, é “de um vídeo de hoje [ontem]” que lhe enviaram.

O cidadão frisou que “não enviou” a denúncia ao conselho de administração dos SMTUC.

Por outro lado, o motorista dos SMTUC, apesar de confirmar que tem outro trabalho, desmentiu a acusação feita.

