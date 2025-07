Motonáutica: “Mira está na rota internacional dos grandes eventos de aquabike”

A segunda etapa do Campeonato da Europa de Aquabike Class Pro Circuit está a agitar as águas da Barrinha, na Praia de Mira. Literalmente. A prova disputa-se hoje e amanhã, durante a manhã e a tarde.

Durante a semana, realizaram-se diversas atividades de moto de água, incluindo provas de Fórmula Futuro, para crianças, e adaptadas, para pessoas portadoras de deficiência.

Esta não é a primeira vez que a Barrinha recebe provas internacionais de motonáutica. E também não deverá ser a última.

“Mira está na rota internacional dos grandes eventos de aquabike. Já no ano passado demonstrou que era um local que todos os pilotos, oriundos de vários países, gostaram. Este ano, está mais do que afirmado, até porque o número de inscritos e de pilotos aumentou, de 110 para 140, em relação a 2025”, afirmou o presidente da Federação Portuguesa de Motonáutica, Paulo Ferreira, em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS