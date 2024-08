Motociclista ferido com gravidade em Coimbra

Um homem com cerca de 50 anos sofreu ontem ferimentos considerado graves, na sequência de um acidente registado no tabuleiro superior do Açude-Ponte, em Coimbra, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS fonte do Gabinete de Comunicação do INEM.

Segundo a mesma fonte, tratou-se de um “despiste de um veículo de duas rodas”, com alerta acionado ao início da manhã, às 09H00.

A vítima, continuou, foi transportada para os Hospitais da Universidade de Coimbra “com apoio de manobras de suporte avançado de vida pela equipa da VMER”, mobilizada para o local com mais duas ambulâncias.

Contactada pelo DIÁRIO AS BEIRAS, a PSP de Coimbra disse tratar-se de um acidente que envolveu “um motociclo e uma viatura ligeira de passageiros”, sem confirmar a gravidade da vítima.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS