Motociclista em estado grave transportado de helicóptero para os Hospitais de Coimbra

Os Hospitais da Universidade de Coimbra receberam, ao fim da tarde de hoje, um ferido grave transportado de helicóptero, vítima de uma colisão entre um veículo pesado e um motociclo. O ferido é o condutor da mota. Aconteceu na Autoestrada 8 e obrigou ao corte temporário do trânsito no sentido Sul/Norte, informou o Comando sub-regional do Oeste.

A colisão aconteceu às 17H44, ao quilómetro 99 da A8, entre Alcobaça e Nazaré, no distrito de Leiria, e “resultou em ferimentos graves no condutor do motociclo, de 54 anos”, disse à agência Lusa fonte do Comando sub-regional do Oeste. A vítima “foi transportada de helicóptero para o Hospital de Coimbra”, acrescentou a mesma fonte, explicando que ” a A8 foi cortada ao trânsito, no sentido Sul/Norte, para permitir a aterragem do meio aéreo”. A via foi reaberta ao trânsito às 20H15. No local estiveram 18 operacionais apoiados por sete viaturas e um meio aéreo.