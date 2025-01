Motociclista de 46 anos morre em Coimbra

Um homem morreu na madrugada de ontem, na sequência de uma colisão que envolveu um motociclo e uma viatura ligeira de mercadorias, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS fonte do Núcleo de Imprensa e Relações Públicas da PSP de Coimbra.

De acordo com a mesma fonte, o alerta foi acionado às “05H40, para um acidente na rua Pinto dos Santos”, na zona da Casa do Sal, em Coimbra.

Da colisão resultou “uma vítima mortal, o condutor do veículo de duas rodas. O óbito foi declarado no local”, precisou a fonte policial, que não soube indicar a idade do motociclista.

VMER declara óbito

Contactada pelo DIÁRIO AS BEIRAS, fonte do gabinete de Comunicação do INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica) revelou que recebeu o alerta às 05H36, para “uma colisão entre uma mota e um carro, que dava conta de um ferido, um homem de 46 anos”.

No entanto, já no local, “foi verificado que a vítima se encontrava em paragem cardiorrespiratória e, apesar das manobras de suporte avançado de vida, não foi possível reverter a situação”, lamentou.

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 21/01/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS