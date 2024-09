Mosteiro do Lorvão acolhe mostra de doçaria e bienal de música em outubro

O Mosteiro do Lorvão, no concelho de Penacova, acolhe no mês de outubro uma bienal de música erudita e a terceira edição da mostra de doçaria conventual, anunciou hoje a autarquia.

A bienal vai decorrer de 05 a 27 de outubro, com espetáculos de entrada gratuita, e a mostra de doçaria conventual vai realizar-se nos dias 12 e 13 de outubro, nos claustros do Mosteiro.

Os dois eventos procuram sublinhar duas áreas distintas em que o Mosteiro do Lorvão se destacou ao longo da história, com o seu património doceiro e o património musical associado ao seu órgão de tubos, que assinala o décimo aniversário do seu restauro integral, afirmou o presidente da Câmara de Penacova, Álvaro Coimbra, que falava à agência Lusa à margem da conferência de imprensa.

A Bienal de Música do Mosteiro de Lorvão irá ter no mês de outubro a sua segunda edição, desta feita com um programa “mais diversificado” do que em 2022, mas novamente concentrado na música erudita, lírica e medieval, tendo o órgão de tubos do monumento como um dos protagonistas, salientou o autarca.

O destaque da segunda edição vai para Rão Kyao, a 11 de outubro, músico português que trabalhou ao longo da sua carreira em vários géneros e que também tem demonstrado um interesse em cânticos religiosos.

Os concertos da bienal começam a 05 de outubro, com o projeto Bachteto, e a 12 haverá uma atuação do coletivo declAMAR Poesia (que alia poesia e viola de arco), seguindo-se, no mesmo dia, um encontro de coros.

A 13, há concerto da Escola de Artes de Penacova, a 19, de Marina Pacheco e Ana Aroso (soprano e harpa), e, a 26, Rui Soares dá um concerto de órgão de tubos, seguindo-se o grupo Gaudium Vocis.

A bienal encerra no dia 27, com a Filarmónica Boa Vontade Lorvanense.

A Mostra de Doçaria Conventual vai contar com a presença, pela primeira vez, de doceiros de “todas as regiões de país”, num evento que irá também contar com algumas oficinas relacionadas com a doçaria conventual, disse Álvaro Coimbra.

Face às limitações do espaço, estarão presentes 22 doceiros, num evento que a autarquia nota que tem crescido “todos os anos”, referiu.

Durante a mostra, a Câmara de Penacova irá também oferecer ‘vouchers’ de desconto para a entrada nos dois centros interpretativos do concelho inaugurados no último ano, um dedicado ao Mosteiro do Lorvão e outro aos palitos.