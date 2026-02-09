diario as beiras
Nacional

Mortos em acidentes rodoviários aumentaram 31% este ano, num total de 60

09 de fevereiro de 2026 às 16 h17
DR

Acidentes rodoviários já provocaram este ano 60 mortos em Portugal, mais 14 do que em igual período de 2025, revelam dados provisórios da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), que contabiliza mais de 16.000 desastres este ano.

O relatório da ANSR referente à sinistralidade rodoviária diária dá conta que entre 01 de janeiro e 08 de fevereiro ocorreram 16.498 acidentes nas estradas portugueAsas, mais 2.107 do que mesmo período do ano passado, quando tinham sido contabilizados 14.391 desastres.

Segundo a ANSR, os 16.498 acidentes provocaram 60 vítimas mortais (mais 14), 195 feridos graves (menos nove) e 3.796 feridos ligeiros (menos 418).

A Segurança Rodoviária indica que o distrito com mais acidentes é o do Porto, com 3.070, seguido de Lisboa (2.770), Braga (1.490) e Aveiro (1.415), enquanto Portalegre (139), Bragança (157), Guarda (200) e Évora (231) são os que registaram menos desastres este ano.

Os distritos com maior número de vítimas mortais são Lisboa, Leiria e Braga, com oito mortos cada, e Aveiro, com sete. Beja, Castelo Branco e Região Autónoma dos Açores não registaram qualquer vítima mortal.

Os dados provisórios da ANSR dizem respeito às vitimas mortais cujo óbito foi declarado no local do acidente ou a caminho do hospital.

Autoria de:

Agência Lusa

