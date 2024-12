Mortalmente atropelado quando mudava o pneu na A1 em Albergaria-a-Velha

Um homem com cerca de 50 anos foi esta tarde atropelado mortalmente quando estava a mudar o pneu da sua viatura na autoestrada A1, na zona de Albergaria-a-Velha, no distrito de Aveiro, informou fonte dos bombeiros.

O comandante dos bombeiros de Albergaria-a-Velha, Albano Ferreira, disse que o acidente ocorreu cerca das 18H00 ao quilómetro 249 da A1, no sentido Sul – Norte.

Segundo a mesma fonte, a vítima mortal é um condutor que estava a mudar um pneu e foi atropelado por uma viatura ligeira que posteriormente foi embater num camião de uma coluna militar.

Quando os bombeiros chegaram ao local encontraram a vítima em paragem cardiorrespiratória, tendo sido efetuadas manobras de reanimação sem sucesso.

O condutor da viatura que o atropelou sofreu ferimentos ligeiros e foi transportado ao hospital de Aveiro.

Ao local acorreram os Bombeiros de Albergaria com 11 operacionais e três ambulâncias e um veículo de desencarceramento, além da ambulância de Suporte Imediato de Vida de Águeda e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Aveiro, da GNR e da Brisa.

A circulação automóvel processou-se apenas por uma via no sentido Sul- Norte, pelo menos durante duas horas.