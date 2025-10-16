diario as beiras
Figueira da Foz

Morreu Jorge Dias, o fotógrafo do 25 de Abril na Figueira da Foz

16 de outubro às 09 h35
0 comentário(s)
DR

O fotógrafo Jorge Dias faleceu na madrugada desta quinta-feira, aos 75 anos, no Hospital Distrital da Figueira da Foz, onde se encontrava internado há várias semanas.

Jorge Dias cumpria o serviço militar na Figueira da Foz quando aconteceu a “Revolução dos cravos”, acabando por registar, com a sua máquina fotográfica, as movimentações militares e civis ocorridas na cidade na madrugada do 25 de Abril, assim como os dias que se seguiram.

Jorge Dias nasceu em Lisboa e mudou-se para a Marinha Grande durante a infância.

Cumpriu o serviço militar no Regimento de Artilhara Pesada N.º 3, na Figueira da Foz, durante quatro anos, acabando por ficar a residir na cidade, onde exerceu a profissão de fotógrafo, sendo um dos profissionais mais requisitados da região.

Jorge Dias colaborou com o DIÁRIO AS BEIRAS em diversas ocasiões, cedendo fotografias do seu arquivo.

Autoria de:

Jot'Alves

