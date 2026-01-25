diario as beiras
Destaque

Morreu a DOCE Margarida Vilhena

25 de janeiro de 2026 às 18 h04
0 comentário(s)
DR

Morreu Margarida Vilhena, menina diagnosticada com Doença de Tay-Sachs que esteve na origem da criação da Associação DOCE, fundada pelos pais e dedicada ao apoio às famílias, à promoção da investigação científica e à divulgação de uma doença rara ainda pouco conhecida em Portugal.
A morte de Margarida foi anunciada esta tarde pelo pai, José Vilhena, numa publicação nas redes sociais, onde descreve a despedida com palavras de ternura e serenidade. “Vamos ter saudades dela mas a vida de um pai e de uma mãe é assim mesmo: ver os seus filhos seguirem para algum lugar melhor…”, escreveu.
Desde o diagnóstico, a menina foi acompanhada de perto pela família e por uma vasta rede de amigos e apoiantes. A sua história tornou-se um símbolo de sensibilização para a Doença de Tay-Sachs e esteve na génese da Associação DOCE. | P.C.A.

Autoria de:

Patrícia Cruz Almeida

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

25 de janeiro

Morreu a DOCE Margarida Vilhena
25 de janeiro

APA alerta para risco de cheias a norte do Mondego e na bacia do Tejo durante a semana
25 de janeiro

Via que liga Estrada do Campo aos Carregais em Coimbra está cortada
25 de janeiro

Elevador do Mercado reabre esta segunda-feira em Coimbra

Destaque

Destaque
25 de janeiro às 18h04

Morreu a DOCE Margarida Vilhena

0 comentário(s)
CoimbraDestaque
18 de janeiro às 13h02

Cerca de 25% dos eleitores de Santo António dos Olivais já votaram até ao meio-dia

0 comentário(s)
Destaque
18 de janeiro às 12h02

Jorge Pinto pede aos portugueses que votem “massivamente”

0 comentário(s)