O primeiro-ministro, Luís Montenegro, disse hoje, à chegada ao Hospital de São João, no Porto, onde foi visitar Marcelo Rebelo de Sousa, que vai levar ao chefe de Estado “um abraço do povo português”.

“Espero poder falar melhor convosco depois de visitar o senhor Presidente da República, mas posso dizer que trago um abraço do povo português”, disse Luís Montenegro, que chegou ao Hospital de São João cerca das 14:02.

O primeiro-ministro garantiu querer “poder transmitir-lhe [a Marcelo Rebelo de Sousa] que o país está naturalmente com ele e deseja um rápido restabelecimento e recuperação”.

Montenegro disse ter-se deslocado ao hospital por “sentido de solidariedade e de amizade” e brincou quando questionado sobre se acha que Marcelo Rebelo de Sousa conseguirá abrandar o ritmo.

“Não tenho dúvidas de que vai ser difícil”, disse, antes de cumprimentar o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, que também já chegou ao hospital do Porto para visitar o chefe de Estado.

Questionado sobre o facto de a sua visita ocorrer ao mesmo tempo da do presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, e da hipotética substituição temporária do Presidente, Montenegro disse não saber do que se está a falar.

“Eu nem sei do que é que se está a falar dessa coisa da substituição. O que eu sei é que quer eu, quer o senhor presidente da Assembleia da República, estamos naturalmente muito em convergência e em união de pensamento e de interpretação daquilo que é o sentido do povo português de que o senhor Presidente da República tenha um rápido processo de recuperação e de restabelecimento, e é isso que iremos aqui fazer”, declarou.

Na segunda-feira, o chefe da Casa Civil, Fernando Frutuoso de Melo, afastou, naquele momento, a hipótese de Marcelo Rebelo de Sousa ser substituído em funções por questões de saúde.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi admitido na segunda-feira à noite no Hospital de São João, no Porto, depois de se ter sentido indisposto, na sequência de uma paragem de digestão, indicou a Presidência da República.

Na página oficial na Internet, a Presidência da República indicou que o chefe de Estado sentiu-se indisposto “quando regressava de Amarante, das exéquias do Engenheiro António Mota”, em Amarante.

Na declaração à imprensa, cerca das 22:00 de segunda-feira, Maria João Baptista explicou que a decisão de se proceder a uma cirurgia decorreu ainda do facto de Marcelo Rebelo de Sousa “já ter sido submetido a uma cirurgia prévia por uma hérnia semelhante a este quadro que tem neste momento”.

De acordo com a médica, uma hérnia “corresponde a uma área da parede abdominal que é mais frágil e que permite que uma parte do intestino passe através dos tecidos”, comprometendo “a capacidade de irrigar os tecidos”.

Entretanto, hoje Maria João Baptista avançou que o Presidente da República passou bem a noite e poderá ter alta na quarta-feira, se tudo estiver a correr bem.

“O senhor Presidente da República passou a noite muito bem, agora de manhã conversou connosco, está bem-disposto, está a evoluir favoravelmente, de resto como era expectável, e podemos dizer que está a decorrer um pós-operatório de uma forma tranquila, adequada. Hoje ficará cá. Se estiver tudo a correr bem, acreditamos que poderá ter alta amanhã [quarta-feira]. O senhor Presidente da República está perfeitamente tranquilo”, acrescentou.

Marcelo Rebelo de Sousa, 76 anos, presidiu durante a manhã de segunda-feira, na Praça dos Restauradores, em Lisboa, às comemorações de homenagem aos Heróis da Restauração e da Guerra da Aclamação, que celebra o restabelecimento da independência nacional em 1640, e seguiu depois para as cerimónias fúnebres do antigo presidente da Mota-Engil, António Mota.