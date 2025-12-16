O primeiro-ministro anunciou hoje que o Conselho de Ministros de quarta-feira vai aprovar o futuro traçado do IP3, que liga Coimbra a Viseu, respeitando as ambições das comunidades intermunicipais da Região de Coimbra e Dão Lafões.

Segundo Luís Montenegro, que falava hoje em Ceira (Coimbra), na cerimónia de inauguração do Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM) entre Coimbra e Serpins (Lousã), o Itinerário Complementar (IP) 3 será duplicado em formato de autoestrada entre Souselas (Coimbra) e Penacova.

O governante acrescentou que será efetuada a ligação entre Souselas e a A13, cujas obras pararam há vários anos às portas de Coimbra, não esquecendo uma ligação que sirva Góis e Arganil, mais no interior do distrito de Coimbra.

