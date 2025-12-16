diario as beiras
CoimbraNacional

Montenegro diz em Coimbra que Governo vai aprovar traçado do IP3 quarta-feira em Conselho de Ministros –

16 de dezembro de 2025 às 13 h50
0 comentário(s)
DB/Ana Catarina Ferreira

O primeiro-ministro anunciou hoje que o Conselho de Ministros de quarta-feira vai aprovar o futuro traçado do IP3, que liga Coimbra a Viseu, respeitando as ambições das comunidades intermunicipais da Região de Coimbra e Dão Lafões.

Segundo Luís Montenegro, que falava hoje em Ceira (Coimbra), na cerimónia de inauguração do Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM) entre Coimbra e Serpins (Lousã), o Itinerário Complementar (IP) 3 será duplicado em formato de autoestrada entre Souselas (Coimbra) e Penacova.

O governante acrescentou que será efetuada a ligação entre Souselas e a A13, cujas obras pararam há vários anos às portas de Coimbra, não esquecendo uma ligação que sirva Góis e Arganil, mais no interior do distrito de Coimbra.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (17/12/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

16 de dezembro

Montemor-o-Velho estreia desfile de tratores decorados com iluminações de Natal
16 de dezembro

Alunos mais pobres terão apoio extra anual de 1.045 euros durante todo o curso superior
16 de dezembro

Saudades, expectativas e algum ceticismo no arranque do ‘metrobus’ na Lousã
16 de dezembro

Ribau Esteves é candidato à presidência da CCDR Centro

Coimbra

Coimbra
16 de dezembro às 15h45

ULS de Coimbra elabora novo modelo de acompanhamento e visita após a pandemia

0 comentário(s)
CoimbraNacional
16 de dezembro às 15h43

Digressão dos Linda Martini passa por Coimbra em 2026

0 comentário(s)
CoimbraLousãMiranda do Corvo
16 de dezembro às 15h00

Autarcas confiantes que Metro Mondego vai gerar mais oportunidades na região

0 comentário(s)

Nacional

Nacional
16 de dezembro às 17h02

Alunos mais pobres terão apoio extra anual de 1.045 euros durante todo o curso superior

0 comentário(s)
CoimbraNacional
16 de dezembro às 15h43

Digressão dos Linda Martini passa por Coimbra em 2026

0 comentário(s)
CoimbraNacional
16 de dezembro às 13h57

Governo lança na quarta-feira o concurso para a segunda fase da linha de alta velocidade

0 comentário(s)