diario as beiras
Montemor-o-Velho

Montemor-o-Velho: Nova barragem e obra hidráulica cruciais para evitar cheias no Mondego

27 de janeiro de 2026 às 09 h18
0 comentário(s)
Paulo Novais/LUSA

A construção da barragem de Girabolhos, no concelho de Seia, e a manutenção da obra hidráulica do Mondego, a jusante de Coimbra, são duas das condições essenciais para evitar cheias naquela bacia hidrográfica, defenderam agricultores e dirigentes associativos.

O presidente da recém-empossada direção da Associação de Agricultores do Vale do Mondego – entidade que estava inativa desde 2012, após a morte do empresário agrícola Carlos Laranjeira -, indicou à agência Lusa a necessidade da regularização do rio Ceira e a construção da barragem de Girabolhos.

“Enquanto não regularizarmos o Ceira, tudo o que escorrer para o rio Ceira vem parar ao Baixo Mondego. Nas cheias de 2019, com a [barragem da] Aguieira a libertar o mínimo [de água], foram mais de 1.000 metros cúbicos [por segundo, o equivalente a um milhão de litros] que entravam no Mondego, vindos do Ceira, um rio que está em estado selvagem”, afirmou João Grilo.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (27/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

27 de janeiro

Chega questiona Governo sobre encerramento prolongado do porto da Figueira da Foz
27 de janeiro

Ferido grave da explosão em Coimbra transportado para os HUC
27 de janeiro

Advogado diz que Boaventura de Sousa Santos vai reagir ao arquivamento de queixa
27 de janeiro

Pelo menos quatro feridos após violenta explosão em Coimbra

Montemor-o-Velho

Montemor-o-Velho
27 de janeiro às 09h18

Montemor-o-Velho: Nova barragem e obra hidráulica cruciais para evitar cheias no Mondego

0 comentário(s)
Montemor-o-Velho
15 de janeiro às 14h25

Seguro prova em Montemor-o-Velho morangos sem sabor a vitória antecipada após ouvir que “já é presidente”

0 comentário(s)
Montemor-o-VelhoNacional
14 de janeiro às 14h31

Cotrim Figueiredo insiste em Montemor-o-Velho que Montenegro “faria um serviço à Nação” se o apoiasse

0 comentário(s)