As estradas do concelho de Montemor-o-Velho vão transformar-se num cenário luminoso com mais de uma centena de tratores e máquinas agrícolas e florestais, decorados com iluminação natalícia, a desfilar num cortejo inédito, na próxima sexta-feira, dia 19.

Com início marcado para as 18H30, o cortejo de Natal, sem precedentes no concelho e nas freguesias abrangidas pelo percurso, nasce da vontade de um grupo de jovens agricultores de celebrar esta quadra de forma diferente, levando luz, cor e espírito comunitário às localidades por onde o cortejo irá passar.

O trajeto começa e termina na freguesia de Meãs do Campo, passando ainda por Arazede, Carapinheira e Seixo de Gatões.

