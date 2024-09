Montemor-o-Velho: Juntas unem-se por uma causa e limpam bermas da estrada do Rio e Mata da Tapada

As 11 Juntas e Uniões de Freguesias de Montemor-o-Velho vão unir-se para, amanhã, sábado, limparem as ervas abundantes que crescem nas bermas da estrada do Rio e na Mata da Tapada. A intervenção foi autorizada pela Agência Portuguesa do ambiente (APA), que tutela aquelas áreas, e vai implicar o corte da circulação do trânsito na estrada do Rio, da margem essquerda, no sábado, entre as 08H00 e as 19H00.

A ideia partiu das Juntas de Freguesia de Pereira e de Santo Varão, que há muito reclamavam a limpeza do mato, para evitar acidentes na estrada, que acaba por ser uma das mais movimentadas do concelho, e incêndios na mata, referiu António Ferreira, presidente da Junta de Freguesia de Pereira. Serão limpas as bermas ao longo de 5 km da estrada do Rio, entre a “rotunda da queijada”, em Pereira, e a ponte de Formoselha, e a Mata da Tapada, que tem um parque de merendas e uma extensão de 50 mil metros quadrados, adiantou João Girão, presidente da Junta de Freguesia de Santo Varão.

