Montemor-o-Velho cria Orçamento Participativo e recebe propostas até 15 de agosto

Os munícipes de Montemor-o-Velho vão poder decidir sobre o destino de uma parte do orçamento municipal, no âmbito do Orçamento Participativo, cujo prazo para apresentação de propostas decorre até 15 de agosto, foi hoje anunciado.

Esta primeira edição do Orçamento Participativo, que engloba também uma vertente do Orçamento Participativo Jovem, “é um convite aos munícipes para apresentarem as suas ideias e projetos para transformar o concelho”, afirmou a Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, em nota enviada à agência Lusa.

Em https://op.cm-montemorvelho.pt, os cidadãos com mais de 18 anos recenseados no município ou estudantes, no ativo, a partir dos 14 anos, que frequentem estabelecimentos escolares em Montemor-o-Velho, podem registar-se e apresentar as suas ideias.

As propostas a apresentar, no âmbito do Orçamento Participativo e do Orçamento Participativo Jovem, devem abranger áreas de competência do Município podendo, por exemplo, incidir sobre o espaço público e espaços verdes, educação e juventude, cultura, desporto ou ambiente e alterações climáticas, adiantou a autarquia.

Segundo este município do Baixo Mondego, no distrito de Coimbra, o valor total do Orçamento Participativo para 2024 é de 50 mil euros, sendo 35 mil euros destinados ao Orçamento Participativo e 15 mil euros ao Orçamento Participativo Jovem, estando a execução dos projetos agendada para 2025.