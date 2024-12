Montemor-o-Velho celebra igualdade com conjunto escultórico de 68 mil anilhas

Cerca de 68 mil anilhas dão vida a conjunto escultórico, composto por 17 elementos, que pretende celebrar a igualdade e a não discriminação em Montemor-o-Velho, reforçando ainda a ligação entre a população e a frente ribeirinha.

O conjunto escultórico intitulado “Montemor sente igualdade” é da autoria do escultor Carlos de Oliveira Correia, que construiu sete núcleos, com um total de 17 elementos.

A obra representa um investimento municipal que rondou os 49 mil euros, acrescidos de IVA, que poderá ser visitado no Parque Ribeirinho de Montemor-o-Velho, em pleno Baixo Mondego.

Na inauguração, que decorreu durante a manhã de hoje, dia em que se assinalam os Direitos Humanos, o presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, Emílio Torrão, sublinhou que este conjunto escultórico convida as pessoas a refletirem sobre a igualdade e os direitos humanos.

“Foi feito por uma pessoa muito especial, que disse que sempre que vier a Montemor e encontrar algo estragado, irá reparar gratuitamente, enquanto for vivo”, referiu.

Já o escultor Carlos de Oliveira Correia explicou que o seu trabalho, em estilo figurativo, nasce da modelação e junção de anilhas, e pretende “encarnar a igualdade” e o que ela representa para as gentes de Montemor.

“Igualdade não é sermos todos iguais, porque não o somos. Igualdade é, enquanto sociedade, a capacidade de enaltecermos as capacidades de todas as pessoas e de dar oportunidade de sermos o que somos, independentemente do que nos distingue”, apontou.

Um dos núcleos é constituído pelo planeta terra que, no seu interior tem uma criança aprisionada e que tenta libertar-se, representado a luta contra a opressão e o preconceito.

As desigualdades socioeconómicas e culturais estão representadas com um homem a subir uma escadaria de livros, indicando a escola enquanto elevador social.

Um casal multiétnico pretende chamar a atenção para a não discriminação de minorias étnicas, enquanto outro núcleo representa a igualdade parental, mostrando a partilha de tarefas em contexto familiar.

Um baloiço equilibrado partilhado por um homem e uma mulher procura espelhar a igualdade de género, enquanto a inclusão de pessoas com deficiências está representada em dois atletas, um deles com uma prótese.

Também a não discriminação em razão da orientação sexual está representada, através de um casal homossexual.

A instalação do conjunto escultórico na frente ribeirinha da vila de Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra, permite o contacto direto entre a obra, produzidas à escala real, e os visitantes.