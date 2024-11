Montemor-o-Velho: Castelo Mágico traz espírito do Natal a partir de 30 de novembro

O Castelo Mágico, considerado “o maior parque temático de Natal do Centro de Portugal” regressa à vila de Montemor-o-Velho, a partir do dia 30 de novembro.

Localizado no coração de Portugal, o castelo de Montemor-o-Velho será, até dia 29 de dezembro, “a casa de todos os sonhos de Natal para milhares de crianças, num regresso cheio de novidades e magia”, pode ler-se no site dedicado ao evento.

O programa conta já com algumas diversões como Air Bungee, Expresso da Lapónia, pista de patinagem, insufláveis, slide para miúdos e graúdos, realidade virtual e muitas mais surpresas, sendo que todas as diversões estarão incluídas no preço de bilhete.

Na edição passada, o evento contou com a presença de 40 mil visitantes

Horário de funcionamento

O certame, que terá a duração de 30 dias, vai funcionar, todos os dias, das 10H00 às 19H00 exceto dia 24 de dezembro, véspera de Natal, cuja abertura tem lugar às 10H00 e encerra às 16H00. O preço dos bilhetes diários varia entre os cinco e os seis euros.

Haverá ainda preços para grupos, famílias e especiais (Portugal dos Pequenitos e Penela Presépio).

Acesso condicionado ao castelo

No âmbito da realização do evento, o município anunciou que “o acesso ao Castelo de Montemor-o-Velho encontra-se condicionado desde terça-feira (dia 12 de novembro) até 12 de janeiro de 2025”.

Segundo a autarquia, “dado que se trata de um evento sujeito ao pagamento de entrada, o castelo não poderá ser visitado de forma livre e gratuita, como é habitual”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 14/11/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS