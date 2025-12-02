diario as beiras
Montemor-o-Velho

Montemor-o-Velho: A magia do Natal invade o castelo durante 20 dias

01 de dezembro de 2025 às 11 h44
DB/Pedro Filipe Ramos

“Uma viagem ao sonho de Natal!” é o mote para a visita a um mundo encantado com renas e duendes travessos, sempre prontos a surpreender os visitantes, com carrosséis, insufláveis, slide, arborismo, pista de patinagem e tantas outras propostas, sem esquecer o Pai Natal “com os melhores abraços do mundo”.

O Castelo Mágico está de portas abertas até 28 de dezembro – aos fins de semana, feriados, e mais alguns dias úteis – para 20 dias de animação.

Um motivo de “orgulho” para o novo presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, José Veríssimo.

“É um grande momento para Montemor-o-Velho e para a região Centro. Tenho muito orgulho de que este seja um dos maiores eventos de Natal da região e isto é, também, uma responsabilidade”, destacou o edil.

Autoria de:

Bruno Gonçalves

