Miranda do Corvo: Tocha uniu vários países em torno da paz mundial

A Tocha da Paz Internacional passou ontem pelos municípios de Miranda do Corvo, Lousã e Penela, através da iniciativa “Peace Run”, uma corrida de estafeta a nível mundial que trouxe atletas de vários países.

“Um momento simbólico que reforça o compromisso com os valores universais da paz, fraternidade e tolerância”, é, de acordo com a autarquia mirandense, o grande objetivo desta iniciativa.

A Peace Run, fundada por Sri Chinmoy, é uma corrida de estafeta a nível mundial (levando atletas de vários países) que transporta a Tocha da Paz, desde a sua criação em 1987, e tem levado uma mensagem inspiradora a comunidades de todo o mundo, envolvendo escolas, associações e instituições desportivas na construção de um ambiente mais harmonioso.

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 19/03/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS