Miranda do Corvo: Junta de freguesia cumpre objetivo com inauguração das novas instalações

Vai ser um domingo especial para a Junta de Freguesia (JF) de Miranda do Corvo. A partir das 15H00, são inauguradas as novas instalações, com os serviços da junta a passarem da rua Belisário Pimenta para a Praça José Falcão.

“Esta inauguração tem uma importância elevadíssima. As novas instalações oferecem um conjunto de melhores condições, para os trabalhadores e para os fregueses”, assumiu ao DIÁRIO AS BEIRAS o presidente da JF de Miranda do Corvo, João Paulo Fernandes.

A sede anterior, garantiu, “não tinha condições”, estando instalada num “espaço desatualizado, que não foi pensado para o momento atual”.

O novo edifício ocupa três lojas e, para além do espaço de atendimento ao público, contempla gabinetes, sala de reuniões ou zona de arquivo. “Temos uma sala que não é um auditório, mas que é multiusos. Temos pensadas várias atividades para fazer nesse espaço”, contou o autarca.

