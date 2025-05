Miranda do Corvo decreta três dias de luto municipal pelo falecimento do vereador Paulo Silva

O Município de Miranda do Corvo decretou três dias de luto municipal, nos dias 23, 24 e 25 de maio, pelo falecimento do vereador Paulo Silva.

“Paulo Silva sempre se dedicou à causa pública, o que o levou a servir de forma exemplar o concelho de Miranda do Corvo, em diversas funções cívicas e políticas, nomeadamente a vereação no órgão executivo”, refere a autarquia, num despacho assinado pelo presidente Miguel Baptista.

Na nota de pesar, o Município de Miranda do Corvo apresenta “sentidas condolências” à família, ao PSD, à Caixa de Crédito Agrícola e ao Núcleo de Veteranos do Clube Atlético Mirandense.

O candidato do PSD à Câmara de Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra, faleceu, na quarta-feira, vítima de doença súbita quando estava num ginásio no concelho vizinho da Lousã, disse à agência Lusa fonte do partido.

Gerente da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Miranda do Corvo desde 2007, Paulo Silva, de 59 anos, era vereador da autarquia desde as últimas autárquicas e era o candidato às próximas eleições previstas para o final de setembro.