Miranda do Corvo apoia formação de crianças e jovens na cultura e desporto

Crianças e jovens das famílias de Miranda do Corvo com rendimentos mais baixos vão beneficiar de apoio do município à formação cultural e desportiva, ao abrigo de um regulamento publicado no Diário da República.

“O fomento, no concelho, de aprendizagens na área cultural e desportiva cruza-se com uma área que entendemos como fulcral que é a educativa”, afirma o presidente da Câmara, Miguel Baptista, no preâmbulo do regulamento, cujo projeto foi aprovado pelo executivo e pela Assembleia Municipal, em agosto e setembro, respetivamente.

Em declarações à agência Lusa, Miguel Baptista disse que, a partir de agora, a autarquia “vai realizar um trabalho com as associações locais de forma a operacionalizar” os apoios previstos.

Concebida como “apoio às famílias” carenciadas do concelho, no distrito de Coimbra, a medida “é acima de tudo educativa e de âmbito social”, sublinhou o autarca, indicando que a sua aplicação será sujeita a “uma reavaliação daqui a um ano”.

