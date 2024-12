Miranda do Corvo: Amor pelo legado do bisavô vale distinção de empreendedorismo

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) distinguiu ontem a empresária Filomena Falcão, como Empreendedora 50+ da Região Centro em 2024.

Filomena Falcão, de 68 anos, reformou-se aos 52 e, depois de uma vida de trabalho ao serviço da Segurança Social entendeu abraçar um projeto de amor pelas suas raízes: a Loja do Sr. Falcão, fundada em 1878 pelo seu bisavô. “É um projeto sentimental e com muita história (…) que adoro e quero manter”, destacou a homenageada.

A empresária defendeu que “não se deve parar depois da reforma para bem da saúde física e mental”.

Sobre o prémio, que entende que “vai dar ainda mais visibilidade à Loja do Sr. Falcão”, dedicou-o ao pai “que estará muito feliz”.

“O valor monetário entrego-o a uma instituição que muito admiro, porque integra pessoas com deficiência física e mental, sem-abrigos, mães solteiras com filhos, e dá trabalho a muitas pessoas de região: a Fundação ADFP Assistência Desenvolvimento e Formação Profissional”, continuou.

