Mira espera mais de 30 mil pessoas na Passagem de Ano

Mais de 30 mil pessoas são esperadas pelo município de Mira, no litoral do distrito de Coimbra, na festa de Passagem de Ano, cujo programa foi hoje apresentado e que tem a cantora Bárbara Tinoco como cabeça de cartaz.

A cantora e compositora portuguesa, de 26 anos, que se tornou conhecida por temas como “Antes de ela dizer que sim” e “Sei lá” será “a primeira mulher a fazer uma Passagem de Ano em Mira”, assegurou o presidente do município. Artur Fresco.

“Até agora, foram só homens” [como cabeças de cartaz], adiantou o autarca, na sessão de apresentação das festividades.

Mantendo, desde 2015, a “parceria vitoriosa” com a rádio RFM, Artur Fresco notou que o evento realizado na Praia de Mira “mexe muito com o comércio local”, alojamentos e restauração.

O cartaz do espetáculo inclui, na noite de 31 de dezembro, a partir das 22:00, o grupo Velha Guarda, ou, como o definiu o presidente da Câmara, “gente velha a tocar música velha”, nomeadamente êxitos das décadas de 1970, 80 e 90.

Após o espetáculo de fogo-de-artifício, lançado sobre o plano de água da Barrinha da Praia de Mira, atuará Bárbara Tinoco e, a fechar a noite, a partir das 02:00 do primeiro dia de 2025, será a vez do dj da RFM Pedro Simões.

Artur Fresco destacou ainda o cariz solidário do evento, cuja exploração dos bares – por protocolo a celebrar com o município – será entregue à associação humanitária dos bombeiros voluntários locais, a exemplo de 2023/24.

“Estão numa fase em que necessitam muito do apoio”, justificou.

Artur Fresco disse ainda que as festividades de passagem de ano em Mira envolvem um investimento de cerca de 100 mil euros por parte do município, a que se somará um apoio, já assegurado, mas ainda não deliberado, por parte do Turismo Centro de Portugal.

Presente na sessão, Raul Almeida, presidente da entidade regional de turismo e anterior presidente da Câmara de Mira, assinalou o caráter “sentimental” que tem para com a Passagem de Ano no concelho que liderou e cujo modelo foi por si criado em 2015.

“Desde o primeiro ano teve o apoio do Turismo Centro de Portugal [então liderado pelo atual secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado] que é de primordial importância”, vincou, acrescentando que esse apoio é para continuar.