Ministro vê benefícios na região com a integração de Enfermagem na UC

O ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, frisou ontem a importância da integração da Escola de Enfermagem na Universidade de Coimbra.

Em declarações aos jornalistas na visita que realizou à residência da Escola de Enfermagem, que foi recentemente requalificada no âmbito do Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior (PNAES) e financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), o ministro salientou que a integração vai tornar a região mais competitiva.

“Não foi nenhum Governo que disse a estas duas instituições para elas se juntarem, mas eu penso que este projeto, de duas instituições, passa a ser muito mais forte. Para a região e para a cidade é muito positivo”, assumiu.

Fernando Alexandre esclareceu que este é o tipo de projetos que devem ser apoiados, para que o ensino superior português aumente a sua competitividade.

“A transformação do nosso sistema tem que ocorrer dos projetos das instituições. Aquilo que cabe ao regime jurídico é criar o espaço para a realização de projetos como este”, garantiu.

