diario as beiras
Nacional

Ministro diz que propinas são “assunto encerrado” apesar da contestação estudantil

20 de outubro às 16 h36
0 comentário(s)
DR

O ministro da Educação, Ciência e Inovação afirmou hoje que a questão das propinas “é um assunto encerrado”, apesar da contestação dos estudantes do ensino superior ao descongelamento e ao aumento no próximo ano letivo.

“É um assunto encerrado [as propinas]. Aquilo que é fundamental é um sistema de ação social. Não consigo perceber como é que os estudantes não lutam por aquilo que verdadeiramente importa, que é a ação social, que é garantir que qualquer estudante tem o apoio financeiro necessário para poder frequentar o ensino superior”, respondeu Fernando Alexandre aos jornalistas, em Guimarães, após questionado sobre a contestação estudantil à decisão de aumentar as propinas anunciada em setembro pelo governante.

Associações de estudantes de Lisboa, Porto e Caldas da Rainha agendaram uma manifestação em frente à Assembleia da República em 28 de outubro, último dia de discussão do Orçamento do Estado para 2026, para “reverter o aumento da propina e retomar o caminho da gratuitidade”.

“A propina é um pequeno valor face aos custos da frequência do ensino superior. Não consigo perceber, confesso mesmo, racionalmente, eu não consigo perceber como é que as associações de estudantes dão tanta importância a um tema, quando o foco deles devia estar no alojamento, devia estar na ação social, porque isso é que faz a diferença, isso é que garante a igualdade de oportunidades”, defendeu o ministro.

O Governo decidiu descongelar, a partir do ano letivo 2026/2027, o valor das propinas das licenciaturas, que não sofre alterações desde 2020 e que passará de 697 para 710 euros, anunciou o ministro da Educação no início de setembro.

Fernando Alexandre, que falava à margem da assinatura do protocolo da Rede Temática Regional ‘Valorização do Ensino Superior e do Conhecimento no Norte’, que decorreu no Paço dos Duques, em Guimarães, distrito de Braga, deu o exemplo da “quantidade de alunos” que não entrou este ano letivo no ensino superior para justificar a decisão governamental.

“Quem defende a redução das propinas, o que está a defender é que as famílias desses alunos que não entraram no ensino superior paguem as propinas dos outros alunos. Porque, quando defendemos a redução das propinas, o que estamos a dizer é que é a sociedade portuguesa, como um todo, que vai pagar esse valor. Isso é justo? Isso não é justo. É injusto, é extremamente injusto”, referiu Fernando Alexandre.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

20 de outubro

Portugal vai assumir presidência da aliança MED9 em 2027
20 de outubro

Ministro diz que propinas são “assunto encerrado” apesar da contestação estudantil
20 de outubro

Centro de Onco-Oftalmologia de Coimbra tratou 85 crianças com tumor maligno
20 de outubro

Dia Internacional da Maçã assinalado na terça-feira em Coimbra

Nacional

Nacional
20 de outubro às 17h31

Portugal vai assumir presidência da aliança MED9 em 2027

0 comentário(s)
Nacional
20 de outubro às 16h36

Ministro diz que propinas são “assunto encerrado” apesar da contestação estudantil

0 comentário(s)
Nacional
20 de outubro às 08h58

Relógios atrasam uma hora na madrugada de domingo

0 comentário(s)