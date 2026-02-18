diario as beiras
Nacional

Ministro destaca “inovação significativa” na criação de vagas no ensino superior

18 de fevereiro de 2026 às 16 h30
DR

O ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, sublinhou hoje a “inovação significativa” no sistema de criação de vagas no ensino superior, com a possibilidade de universidades e politécnicos poderem proceder a aumentos até 5%.

“Nós mudámos o sistema, introduzimos aqui uma flexibilidade para as universidades e os politécnicos aumentarem as vagas até 5%, foi uma inovação significativa”, referiu Fernando Alexandre, em Braga, à margem da sessão comemorativa do 52.º aniversário da Universidade do Minho.

Segundo o governante, houve algumas instituições “que aumentaram quase 5%, outras que aumentaram 1%, outras que aumentaram pouco”.

“Mas é uma decisão das universidades e dos politécnicos”, reiterou.

No próximo ano letivo, o ensino superior público contará com 78.283 vagas, mais 1.465 do que no ano corrente, informou, na segunda-feira, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação.

Um dos destaques vai para as vagas em licenciaturas em Educação Básica no Concurso Nacional de Acesso, que voltam a aumentar, desta vez 12%, para um total de 1.344 lugares, o que significa mais 147.

O aumento resulta dos contratos-programa assinados pelo ministério com 10 instituições de ensino superior para o reforço da formação inicial de professores, através da majoração do financiamento”.

Fernando Alexandre adiantou que serão assinados mais contratos.

Em relação ao curso de Medicina, foram fixadas 1.656 vagas para o próximo ano letivo, mais 62 do que no presente, 40 das quais devido à abertura de um novo curso na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e 22 de um reforço na Universidade de Coimbra.

Autoria de:

Agência Lusa

