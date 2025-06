Ministra dos Povos Indígenas do Brasil profere hoje palestra no Instituto Miguel Torga

O Instituto Superior Miguel Torga (ISMT) recebe, hoje, pelas 18H00 (hora de Lisboa), a Kapuscinski Lecture – Portugal 2025, dedicada ao tema “Vulnerabilidade social, catástrofes e alterações climáticas: mulheres e povos indígenas”.

O evento internacional terá como oradora convidada a Ministra dos Povos Indígenas do Brasil, Sônia Guajajara, considerada uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista TIME.

Reconhecida internacionalmente pela sua atuação em defesa dos direitos dos povos indígenas, justiça ambiental e climática, destacou-se na Conferência do Clima das Nações Unidas (COP-27), onde defendeu o reforço do papel do povo indígena nas políticas ambientais globais.

A convidada traz uma perspetiva única sobre os desafios da exclusão histórica, do risco climático e da sustentabilidade, com enfoque especial nas mulheres e nos povos indígenas e no papel do conhecimento tradicional como resposta às crises contemporâneas.

A Kapuscinski Lecture é uma iniciativa conjunta da Comissão Europeia, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e do Instituto Superior Miguel Torga. O projeto é financiado pela Comissão Europeia.