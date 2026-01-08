diario as beiras
Nacional

Ministra da Saúde vai continuar no Governo – Montenegro

08 de janeiro de 2026 às 16 h52
0 comentário(s)
DR

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, garantiu hoje que a ministra da Saúde vai continuar no Governo, depois de o Chega acusar Ana Paula Martins de “incompetência” após a morte de três pessoas alegadamente por atrasos na assistência médica.

“Os problemas da saúde não se resolvem com demissões nem com jogadas políticas e politico-partidárias. Resolvem-se com convicção, com competência, com insistência, com resiliência, e é para isso que este Governo, este primeiro-ministro e a ministra da Saúde estão no Governo e vão continuar no Governo”, afirmou o chefe do executivo, no debate quinzenal na Assembleia da República.

Montenegro afirmou que o executivo que lidera está “a resolver os problemas estruturais da saúde, a reforçar os meios disponíveis, a tomar as medidas legislativas que conferem maior capacidade de gestão, a ter efetivamente ganhos na eficiência do sistema, que apesar das dificuldades, responde com mais rapidez que há um ano”, motivando fortes aplausos de pé da bancada do PSD e do deputado do CDS Paulo Núncio.

Antes, o deputado do Chega Pedro Pinto tinha questionado Montenegro se iria demitir a ministra da Saúde, que acusou de incompetência.

“Mais uma vez o seu governo falhou e estamos perante o colapso total do SNS e da saúde em Portugal”, disse Pedro Pinto, depois de recordar as três mortes ocorridas esta semana.

“Isto não é o Botsuana, não é o Bangladesh, é Portugal e o estado em que deixaram a saúde”, criticou o deputado do Chega, que classificou as políticas do Governo para a saúde como “um desastre”.

Perante a recusa de Montenegro em demitir Ana Paula Martins, Pinto comentou que a governante “tem sete vidas”.

“Já teve casos e casinhos e o senhor primeiro-ministro continua a aguentá-la, como se fosse a última coisa a fazer (…) O senhor primeiro-ministro disse que as coisas se resolvem com competência, não é com a incompetência da senhora ministra”, criticou.

O primeiro-ministro defendeu a necessidade de fazer “uma avaliação rigorosa e criteriosa” das ocorrências, ao contrário de um “discurso político mais tremendista e oportunista, que tira conclusões precipitadas”-

Pedro Pinto questionou Luís Montenegro sobre as ambulâncias disponíveis, afirmando que “elas existem”, mas “tem falhado a coordenação no SNS”.

Montenegro respondeu que “os meios que estão neste momento ao abrigo deste dispositivo excecional integram a totalidade da disponibilidade das ambulâncias”, referindo que estão contratualizados, até final de fevereiro, 27 postos de emergência médica sazonal, tendo sido adicionados mais oito meios na região de Lisboa e seis na Margem Sul, face à identificação de “uma necessidade acrescida”.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

08 de janeiro

Dois meses de obras vão condicionar Estrada da Beira em Miranda do Corvo
08 de janeiro

Ordem dos Médicos pede explicações ao INEM sobre alterações do modelo de triagem
08 de janeiro

Agenda gastronómica reforça promoção dos municípios das Terras da Chanfana
08 de janeiro

Governo admite renovar compensação financeira à Metro Mondego em 2029

Nacional

Nacional
08 de janeiro às 18h45

Ordem dos Médicos pede explicações ao INEM sobre alterações do modelo de triagem

0 comentário(s)
CoimbraNacional
08 de janeiro às 17h34

André Pestana responsabiliza em Coimbra PS e PSD pelas mortes por demora no socorro (C/FOTOS)

0 comentário(s)
CoimbraNacional
08 de janeiro às 17h29

Presidenciais: André Pestana diz em Coimbra que luta para dar condições aos jovens requer coragem

0 comentário(s)