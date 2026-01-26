diario as beiras
Nacional

Ministra da Saúde diz que balanço do atual excesso de óbitos só será feito no final do inverno

26 de janeiro de 2026 às 14 h21
DR

A ministra da Saúde afirmou hoje no Algarve que apenas no final do inverno será possível fazer um balanço do atual excesso de óbitos associados, principalmente, à epidemia de gripe e ao frio.

“Não podemos ainda fazer um balanço sobre a mortalidade […], porque ainda não terminámos o inverno e o plano sazonal de inverno […] e porque […] só podemos ter a certeza, passado algumas semanas, quando o pico começa a abaixar e começarmos a ter aquilo que chamamos o planalto”, disse Ana Paula Martins durante uma visita de trabalho que fez à região do Algarve.

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (Insa) revelou na sexta-feira que a atividade gripal epidémica está a abrandar em Portugal, com menos casos de gripe, infeções respiratórias graves e internamentos em cuidados intensivos, mantendo-se o excesso de óbitos.

Segundo o boletim de vigilância epidemiológica da gripe e outros vírus respiratórios do Insa relativo à semana de 12 a 18 de janeiro, a “atividade gripal epidémica está em tendência decrescente” em Portugal.

A ministra da Saúde afirmou que Portugal não é um caso isolado e que em outros países europeus também há um excesso de mortalidade, tendo indicado uma situação idêntica em pelo menos Espanha, Itália, Grécia e Dinamarca.

“Este ano há, de facto, um excesso de mortalidade”, reconheceu a ministra, acrescentando que nos últimos 35 anos, há “pelo menos três períodos com uma mortalidade ou equivalente ou superior” à do inverno atual.

Ana Paula Martins sublinhou que “Portugal foi o país que teve simultaneamente a epidemia de gripe e o frio, duas dimensões com impacto na mortalidade, ao contrário de outros países”.

Segundo o Insa, desde o início da época gripal, em 29 de setembro de 2025, os laboratórios da Rede Portuguesa de Laboratórios para o Diagnóstico da Gripe e Outros Vírus Respiratórios (hospitais) notificaram 73.292 casos de infeção respiratória e foram identificados 14.243 casos de gripe.

Na semana em análise (12 a 18 de janeiro), foram identificados 495 casos de gripe, menos 258 do que na semana anterior, e foram admitidos 75 casos de infeção respiratória aguda grave (SARI) nas Unidades Locais de Saúde, menos cinco, correspondendo a uma taxa de incidência de 9,6 casos por 100.000 habitantes.

“Em termos globais, a taxa de incidência de SARI apresentou uma tendência decrescente, mas é importante salientar que as duas ULS que reportaram dados para a vigilância SARI apresentaram taxas de incidência muito díspares, condicionando assim a análise do resultado global”, ressalvou o Insa.

Sublinhou ainda que, apesar de apresentar uma tendência decrescente nas últimas semanas, a taxa de incidência de SARI permanece mais elevada nas pessoas com 65 ou mais anos.

Autoria de:

Agência Lusa

