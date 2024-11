Ministra da Saúde cancela agenda devido a indisposição em viagem

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, cancelou hoje a agenda devido a uma indisposição quando viajava para uma visita ao Hospital Compaixão, da Fundação ADFP, em Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra.

“Recebi um telefonema do chefe de gabinete a dizer que a senhora ministra teve uma indisposição na viagem, que obriga a cancelar toda a sua agenda”, transmitiu aos jornalistas Jaime Ramos, presidente da instituição.

Segundo o presidente da ADFP (Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional), a governante circulava na Autoestrada 13, que liga Entroncamento a Coimbra, com passagem pelo concelho de Miranda do Corvo, e prometeu reagendar a visita.

A ministra tem estado nos últimos dias a ser alvo de críticas devido às falhas ou atrasos na resposta do serviço 112 e no encaminhamento para Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que já terão levado à morte de pelo menos seis pessoas.

Para esta situação contribuiu uma greve às horas extraordinárias desde 30 de outubro – entretanto suspensa – dos técnicos de emergência pré-hospitalar, que pedem a revisão da carreira e melhores condições salariais.

A greve foi suspensa na quinta-feira, dia em que a ministra da Saúde convocou o sindicato representativo dos técnicos para uma reunião, a qual levou à assinatura de um protocolo negocial com a tutela.

Na segunda-feira, a greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar obrigou à paragem de 44 meios de socorro no país durante o turno da tarde, agravando-se os atrasos no atendimento da linha 112.

O Ministério Público abriu um inquérito à morte de uma mulher no Hospital Garcia de Orta, em Almada, para onde foi transportada na segunda-feira pela PSP, após o INEM não responder ao pedido de socorro.