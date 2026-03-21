diario as beiras
Coimbra

Ministra da Justiça reúne com Ana Abrunhosa na segunda-feira

21 de março de 2026 às 18 h15
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Fotografia: Arquivo/Pedro Filipe Ramos

A ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, desloca-se na segunda-feira a Coimbra para uma agenda centrada na qualificação do sistema judiciário.

O dia arranca às 10H00, na Casa do Juiz, onde a governante preside à sessão de abertura da formação para Juízes Presidentes de Comarca, Magistrados Coordenadores e Administradores Judiciários, organizada pelo Conselho Superior da Magistratura.

O período da tarde será dedicado ao reforço da articulação com o poder local. Às 14H15, a ministra Rita Alarcão Júdice e o secretário de Estado Adjunto e da Justiça reúnem-se com a presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, nos Paços do Concelho.

Autoria de:

redação as beiras

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