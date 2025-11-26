O músico português Mike El Nite edita em fevereiro um novo álbum, “Existencisensual”, que irá apresentar ao vivo em março em clubes de Coimbra, Lisboa, Porto, Braga, Leiria e Torres Vedras, foi hoje anunciado.

‘Rapper’, autor, DJ e produtor, Mike El Nite, que “tem vindo a reinventar-se constantemente”, assumiu recentemente o ‘alter ego’ Simplesmente Miguel, que “marca o início de uma nova fase na sua carreira”, refere o agenciamento do artista, num comunicado hoje divulgado.

Em setembro, Mike El Nite divulgou “Existencisensual (É complicado)”, tema que integra o álbum “Existencisensual” que edita no início de fevereiro.

Em março irá apresentá-lo ao vivo em Lisboa, dia 12 no B.Leza, no Porto, dia 13 no Maus Hábitos, em Braga, dia 14 no Lustre, em Coimbra, dia 21 no Salão Brazil, em Leiria, dia 27 no Texas Club, e em Torres Vedras, dia 28 no Bang Venue.

O álbum “Existencisensual”, tal como o ‘single’, “nasce de uma definição simples, mas poderosa: ‘Que ao pensar na vida, se apaixona por ela’”.

“É nessa dualidade – entre a reflexão existencial e o romantismo sensorial – que Miguel encontra a sua nova linguagem, fundindo filosofia e sensualidade em canções que respiram intimidade”, lê-se no comunicado.

O novo álbum de Mike El Nite, musicalmente, “revisita e reinventa universos: do revivalismo dos bares de música ao vivo dos anos 80 e 90 em Lisboa, à estética dourada da canção romântica, passando pelo italo-disco ‘portugalizado’, pelo neomelódico napolitano, até ao city pop e jazz-fusão japoneses”.

Mike El Nite, nascido em Lisboa em 1989, editou o álbum de estreia, “O Justiceiro”, em 2016. O segundo, e mais recente, “Inter-Missão”, data de 2018.

Além da carreira a solo, Mike El Nite participa também em projetos como David & Miguel, com David Bruno, e Os Tais, com João Não e Lil Noon.

David & Miguel editaram o álbum “Palavras Cruzadas”, em 2021, e Os Tais “Dance, Romance!”, este ano.

A discografia de Mike El Nite inclui ainda dois EP: “Rusga para concerto em G menor”, de 2013, e “Vaporetto Titano”, em 2016.