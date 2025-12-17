diario as beiras
Metrobus “reforça a atratividade” e “traz novas oportunidades”

17 de dezembro de 2025 às 11 h28
O presidente da Câmara Municipal da Lousã, Victor Carvalho, e o presidente da Câmara Municipal de Miranda do Corvo, José Miguel Ramos Ferreira, estavam ontem felizes pela abertura à circulação do troço Portagem (Coimbra) – Serpins (Lousã). Troço tem paragens em Miranda do Corvo.

Victor Carvalho realizou às 05H30 da manhã a primeira viagem desta ligação. “As pessoas iam satisfeitas. Foi muito agradável ver a adesão no primeiro dia”, contou.

O presidente da autarquia lousanense assume que ontem “fez-se história”, mas acredita sobretudo que esta nova mobilidade “vai reforçar a atratividade que a Lousã já tem”. “Somos um território fantástico e que tem uma qualidade de vida muito boa. Agora com esta nova mobilidade as pessoas vão perceber que é muito melhor viver na Lousã. Estou certo que vamos ter uma grande pressão urbanística nos próximos tempos, a procura vai ser imensa, mas nós estamos preparados para esse desafio”, disse.

