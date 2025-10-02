diario as beiras
Coimbra

Metrobus começa a funcionar na segunda-feira a partir das 07H30 e a cada 10 minutos

02 de outubro às 17 h00
0 comentário(s)
Fotografia: Arquivo/Pedro Filipe Ramos

O Sistema de Mobilidade do Mondego vai passar a funcionar segunda-feira, a partir das 07H30, e com a frequência de 10 em 10 minutos. A revelação foi hoje feita pelo presidente da Metro Mondego, João Marrana e é referente ao troço que está atualmente em circulação, entre a Portagem e o Alto de São João.

Autoria de:

redação Diário as Beiras

