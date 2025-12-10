diario as beiras
Coimbra

Metrobus arranca a 16 de dezembro entre Serpins e Portagem

10 de dezembro de 2025 às 16 h50
DR

A entrada em operação da primeira fase do Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM), entre Serpins, no concelho da Lousã, e a estação Portagem, em Coimbra, vai acontecer a 16 de dezembro, informou hoje a Metro Mondego em comunicado.

De acordo com a nota, “o primeiro metrobus sairá de Serpins, no concelho da Lousã, às 05H30, tendo como destino a estação da Portagem, em Coimbra”.

“Este será um dia que irá transformar a mobilidade na região de Coimbra, tal como aconteceu há 119 anos, precisamente no mesmo dia 16 de dezembro, mas de 1906, quando foi inaugurado o ramal da Lousã”, acrescenta a Metro Mondego.

O metrobus irá dispor, nesta primeira fase, de ligações frequentes entre Portagem e Serpins, integrando 27 estações em três concelhos concelhos (Lousã, Miranda do Corvo e Coimbra), recorrendo a veículos modernos, sustentáveis e de fácil acessibilidade.

Conforme já foi anunciado, em dezembro o serviço será gratuito, de forma que todos venham conhecer e experimentar esta nova mobilidade.

Autoria de:

redação Diário as Beiras

