Metro Mondego reforça horário de transporte alternativo em troço suburbano

08 de fevereiro de 2026 às 19 h24
A Metro Mondego (MM) vai reforçar os horários dos transportes alternativos a partir de segunda-feira, após o deslizamento do talude em Sobral de Ceira ter levado à suspensão temporária da operação do Metrobus num troço suburbano.

O deslizamento da superfície na localidade de Sobral de Ceira, em Coimbra, levou à suspensão da operação do Metrobus, estimada em duas semanas, num troço suburbano entre Sobral de Ceira e Serpins.

Em comunicado, a MM informou hoje que vai reforçar os horários dos transportes alternativos, a partir de segunda-feira.

Agência Lusa

