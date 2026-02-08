A Metro Mondego (MM) vai reforçar os horários dos transportes alternativos a partir de segunda-feira, após o deslizamento do talude em Sobral de Ceira ter levado à suspensão temporária da operação do Metrobus num troço suburbano.

O deslizamento da superfície na localidade de Sobral de Ceira, em Coimbra, levou à suspensão da operação do Metrobus, estimada em duas semanas, num troço suburbano entre Sobral de Ceira e Serpins.

Em comunicado, a MM informou hoje que vai reforçar os horários dos transportes alternativos, a partir de segunda-feira.

