O Mercado Municipal D. Pedro V vai estar aberto na Sexta-feira Santa, 3 de abril, mantendo o funcionamento habitual nesse feriado, anunciou hoje o município em comunicado. A informação consta do Edital n.º 61/2026 da Câmara Municipal de Coimbra, que estabelece o calendário de funcionamento do mercado ao longo de 2026.

De acordo com o edital, “o mercado estará igualmente aberto em outras datas específicas, nomeadamente no Dia da Cidade (4 de julho), na Assunção de Nossa Senhora (15 de agosto) e nos feriados de 1 e 8 de dezembro”.

“Por outro lado, o mercado estará encerrado em vários feriados e em datas em que, por tradição, o comércio se encontra encerrado, como o Domingo de Páscoa (5 de abril) e o dia seguinte, bem como no 25 de abril, 1 de maio, Corpo de Deus (4 de junho), 10 de junho, 5 de outubro, 1 de novembro e nos dias 25 e 26 de dezembro. O encerramento estende-se ainda ao dia 1 de janeiro de 2027”, acrescenta a autarquia.

No que diz respeito ao período natalício, está também previsto um ajuste no horário, com o mercado a encerrar mais cedo no dia 24 de dezembro, às 17H00. Já no dia 2 de janeiro de 2027, o piso 0 estará encerrado, à semelhança do que sucede habitualmente nesta época.

Nos dias 6 de abril e 26 de dezembro, o mercado manterá abertas apenas as entradas dos pisos superiores, permitindo exclusivamente o acesso aos serviços de atendimento ao público do Município.