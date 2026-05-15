Mercado Medieval de Eiras durante todo este fim de semana

“Os visitantes que vierem neste fim de semana têm a certeza de que está sempre a acontecer algo”, garantiu ontem o presidente da União de Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades, na zona norte de Coimbra.

O autarca referia-se à 8.ª edição do Mercado Medieval de Eiras, no Terreiro da Fonte, entre hoje e domingo.

Na apresentação do certame, o autarca local explicou que o programa decorre com atuações musicais e recriações históricas durante todo o dia de sábado e domingo, desde as 11H00 e até às 24H00 de sábado, e 20H00 de domingo.

Assumindo-se como uma iniciativa anual com implantação regional – atraindo milhares de visitantes das freguesias vizinhas e de todo o concelho – o Mercado Medieval é promovido numa parceria tripartida da união de freguesias com a Academia de Dança Wolfdance e com a empresa Episódio, ambas com trabalho reconhecido em recriações históricas.

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