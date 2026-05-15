Coimbra

Bombeiros Voluntários de Coimbra pedem ajuda para comprar novos equipamentos

15 de maio de 2026 às 07 h45
O objetivo é chegar ao valor de 34 970 euros no final da campanha | Fotografia: Bombeiros Voluntários de Coimbra
Igor Moita
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Igor Moita

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

Corporação tem em curso a campanha “Bombeiros equipados, bombeiros preparados” até dia 4 de agosto

Os Bombeiros Voluntários de Coimbra estão a promover uma recolha de angariação de fundos para aquisição de material e equipamentos, de forma a poder aumentar a sua capacidade em cenários extremos tal como os vividos recentemente, durante a tempestade Kristin bem como “o comboio de tempestades” que se seguiu.

No âmbito da candidatura intitulada “Bombeiros equipados, bombeiros preparados”, o objetivo passa por capacitar os bombeiros com equipamentos para dar resposta a este tipo de intervenção, destacando que esta é uma necessidade, não só pela especificidade das ocorrências, mas também pelo aumento destes fenómenos, onde a resposta imediata na intervenção junto da população fica limitada devido à falta de recursos técnicos.

Resposta a mais de 250 ocorrências

Segundo a corporação, “os Bombeiros Voluntários de Coimbra deram resposta a mais de 250 ocorrências, durante a tempestade Kristin, e nos eventos que se seguiram”.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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