3.ª etapa da Volta a Portugal do Futuro parte de Penela este sábado

A 3.ª etapa da Volta a Portugal do Futuro arranca este sábado, às 12H00, de Penela, que volta a integrar o mapa das grandes competições de ciclismo. Com 156 quilómetros até São Pedro do Sul, esta é a tirada mais longa da edição de 2026 da prova destinada a ciclistas sub-23 e uma das que mais poderá influenciar a classificação geral, graças às bonificações em disputa e ao perfil rápido do percurso.

O presidente da Câmara de Penela admite que esta é “uma forma de atrair pessoas ao território e apoiar o tecido empresarial local, a restauração e a hotelaria”. “São eventos que têm uma atratividade muito grande e que ajudam a publicitar a marca de Penela”, acrescenta Eduardo Nogueira dos Santos.

Será um fim de semana em cheio para o concelho, que acolhe, em simultâneo, este fim de semana, a Feira Medieval de Penela “com o regresso à época medieval no castelo, um dos pontos altos da programação anual”. E também a 4.ª Semana Gastronómica da caça. “Fazemos coincidir com a feira medieval, porque percebemos que têm sempre forte impacto na nossa restauração e motiva a vinda de muitos de visitantes ao concelho, com objetivo de degustar os nossos produtos”.

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