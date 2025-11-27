diario as beiras
Médicos tarefeiros apresentam proposta à tutela até final do ano

27 de novembro de 2025 às 13 h12
O presidente da associação de médicos tarefeiros, que hoje se reuniu com o Ministério da Saúde, prevê entregar à tutela até ao final do ano as suas propostas para disciplinar a prestação de serviços nos hospitais públicos .

À saída de uma reunião com a ministra Ana Paula Martins, que classificou como “extremamente cordial e afável”, Nuno Figueiredo e Sousa manifestou também solidariedade com os médicos da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, que avisou os médicos tarefeiros de que não irá pagar este mês na íntegra, alegadamente devido a um problema de tesouraria.

O representante dos médicos que prestam serviços externos nos hospitais públicos disse esperar que a situação em Castelo Branco seja resolvida o mais depressa possível.

Autoria de:

agência Lusa

