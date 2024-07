Mealhada: Curtas-metragens sobre a Mata do Buçaco em exibição no sábado

A Mata do Bussaco vai acolher, no sábado, diversos momentos culturais, dos quais se destaca a exibição de curtas-metragens sobre a Mata e de um filme comunitário com dinâmicas sociais do Luso, anunciou hoje a Câmara da Mealhada.

De acordo com aquela autarquia do distrito de Aveiro, momentos de caminhada e poesia e uma noite de cinema ao ar livre, com curta-metragens que “serão apresentadas pela primeira vez no local onde foram filmadas numa sessão em conjunto”, fazem parte da programação.

A fechar a sessão, será projetado um “filme comunitário realizado no âmbito do ‘Habitar o Comum’, projeto de mediação cultural da [associação cultural] Aderno durante 2023-2024, que trabalhou com as comunidades do Centro Social Comendador Melo Pimenta e do Centro de Atividades e Tempos Livres do Luso”.