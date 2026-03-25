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Coimbra

Mau tempo: Universidade de Coimbra lança guia para promover estabilidade emocional

25 de março de 2026 às 12 h28
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Um novo recurso, em forma de guia gratuito, para ajudar a população a compreender e a lidar com o impacto emocional associado a eventos meteorológicos extremos, foi hoje divulgado pela Universidade de Coimbra (UC).

O guia, denominado Ancorar, foi desenvolvido pela Unidade de Psicologia Clínica Cognitivo-Comportamental (UpC3), que argumentou, em nota enviada à agência Lusa, que a recuperação após os eventos climáticos extremos “começa por encontrar um ponto onde nos possamos ancorar”.

“Este guia apresenta estratégias práticas para ajudar as pessoas a ‘ancorar-se’, trazendo novamente a sensação de segurança interna. Com tempo, apoio e estratégias adequadas a recuperação é possível”, explicou a diretora técnica da UpC3, Cláudia Melo.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

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