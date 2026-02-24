O ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, garantiu hoje que, até ao final da semana, a obra da Autoestrada 1 (A1), na zona de Coimbra, estará “100% concluída” e a circulação nas quatro faixas de rodagem será reposta.

Em declarações aos jornalistas em Viseu, Pinto Luz disse que na segunda-feira à tarde o seu ministério deu “ordem para a reabertura, em modo basculante, de uma das vias de A1”.

“Eu próprio hoje já utilizei a A1 e posso dizer aqui, em primeira mão, que até ao final desta semana a obra estará 100% concluída. Ou seja, após a análise do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e do Instituto de Mobilidade e Transportes (IMT), poderemos sinalizar à Brisa que a autoestrada pode funcionar a 100% já com as quatro faixas em pleno funcionamento”, avançou.

O governante frisou que, durante 15 dias, foram mobilizados todos os meios possíveis para repor a circulação numa via considerada estratégica para a mobilidade nacional.

“Não parámos um segundo”, afirmou, deixando “uma palavra especial para a Brisa, para todos os subempreiteiros que estiveram em obra dia após dia, 24 horas por dia, para garantir que era reposta a maior infraestrutura rodoviária do país”.

O ministro disse aos jornalistas esperar que esta obra seja um exemplo para fazer “uma reconstrução do país absolutamente hercúlea” e sublinhou que há meios humanos e financeiros e “meios de simplificação também mobilizados para que, em conjunto com os autarcas”, seja conseguida uma contratação pública e um licenciamento mais céleres e eficazes.