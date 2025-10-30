Nove distritos de Portugal continental vão estar na sexta-feira sob aviso laranja (o segundo mais grave) devido à previsão de chuva forte e persistente, determinou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga são os distritos sob aviso laranja durante o dia de sexta-feira, porque se prevê “precipitação persistente e por vezes forte”, segundo o IPMA, que anteriormente tinha informado que estes territórios estariam sob aviso amarelo (o menos grave de uma escala de três).

Segundo informação do IPMA, divulgada hoje pelas 12:39, outros três distritos vão estar na sexta-feira sob aviso amarelo, designadamente Santarém, Leiria e Castelo Branco.

De acordo com anterior comunicado do instituto responsável pela emissão de avisos meteorológicos, o distrito de Faro esteve hoje, entre as 07:43 e as 10:00, sob aviso vermelho (o mais grave) devido à chuva intensa, sendo que esse aviso passou a laranja, até às 15:00.

Além disso, Faro está hoje, até às 15:00, sob aviso amarelo devido à previsão de trovoadas frequentes e dispersas, assim como “vento do quadrante sul, com rajadas da ordem de 70/80 km/h [quilómetros por hora], em especial no litoral e nas serras”.

Entre os 18 distritos de Portugal continental, também Évora, Setúbal e Beja estão hoje, até às 15:00, sob aviso laranja por causa da “precipitação persistente e forte, por vezes acompanhada de trovoada e rajadas fortes”, indicou o IPMA.

Durante a manhã de hoje, até às 12:00, estiveram sob aviso amarelo devido à chuva os distritos de Santarém e Lisboa, situação que se regista, até às 15:00, em Castelo Branco e Portalegre, de acordo com o instituto.

Os avisos do IPMA – vermelho, laranja e amarelo – são emitidos quando existe uma situação meteorológica de risco, que pode ser avaliada como de risco elevado, moderado ou reduzido.

A Proteção Civil registou, até às 12:00 de hoje, 1.147 ocorrências em todo o país devido ao mau tempo, sobretudo inundações, concentradas na Grande Lisboa, Península de Setúbal e Algarve, disse à agência Lusa o comandante Elísio Pereira.

Em declarações à Lusa, pelas 12:30, o responsável da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) referiu que foram registadas 700 ocorrências relacionadas com inundações, sendo que 658 ocorreram no distrito de Lisboa.

Na terça-feira, a ANEPC alertou para a possibilidade de inundações em zonas urbanas e cheias nos próximos dias devido às previsões de chuva e vento forte, pedindo à população que adote medidas preventivas.