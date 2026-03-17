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Coimbra

Mau tempo: Maiores câmaras convidadas a disponibilizar técnicos para acelerar validação de candidaturas

17 de março de 2026 às 14 h50
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DB/Pedro Filipe Ramos

O ministro da Economia disse hoje que as maiores câmaras municipais vão ser convidadas a disponibilizar técnicos para ajudar as autarquias mais necessitadas no processo de validação das candidaturas à reconstrução de casas afetadas pela tempestade Kristin.

“[Esta medida] vai dar um impulso muito grande e acelerar o ritmo das avaliações para podermos fazer chegar o dinheiro mais rapidamente às pessoas”, disse aos jornalistas Manuel Castro de Almeida, no final de uma reunião na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), em Coimbra.

O ministro da Economia e da Coesão Territorial adiantou que existem cerca de 25 mil candidaturas e estão em análise cinco mil, “pelo que há muito trabalho a fazer”, salientando que a esmagadora maioria está concentrada “nalguns concelhos [seis] onde as calamidades tiveram impacto maior”.

| Pode ler mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

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