Face às previsões meteorológicas para os próximos dias, a Feira de Velharias de Coimbra, prevista para sábado, 24 de janeiro, foi cancelada, informou hoje o município em comunicado.

NA nota enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS, “a iniciativa, que abriria o conjunto de 12 edições programadas para 2026, regressa em fevereiro, na Praça do Comércio, com realização marcada para o dia 28”.

Organizada pela Câmara Municipal de Coimbra há 34 anos, “a Feira de Velharias é uma referência para colecionadores e apreciadores de antiguidades, reunindo expositores de norte a sul do país. O evento tem periodicidade mensal e realiza-se, habitualmente, no quarto sábado de cada mês”, destaca a autarquia.

Em 2026, além da histórica Praça do Comércio, algumas edições terão lugar na Avenida Dom Sesnando Davides. Além de 28 de fevereiro, estão previstas as seguintes datas: 28 de março; 25 de abril; 23 de maio; 27 de junho; 25 de julho; 22 de agosto; 26 de setembro; 24 de outubro; 28 de novembro e 26 de dezembro.