diario as beiras
Coimbra

Mau tempo leva ao cancelamento da Feira de Velharias de Coimbra

22 de janeiro de 2026 às 15 h16
0 comentário(s)
DR

Face às previsões meteorológicas para os próximos dias, a Feira de Velharias de Coimbra, prevista para sábado, 24 de janeiro, foi cancelada, informou hoje o município em comunicado.

NA nota enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS, “a iniciativa, que abriria o conjunto de 12 edições programadas para 2026, regressa em fevereiro, na Praça do Comércio, com realização marcada para o dia 28”.

Organizada pela Câmara Municipal de Coimbra há 34 anos, “a Feira de Velharias é uma referência para colecionadores e apreciadores de antiguidades, reunindo expositores de norte a sul do país. O evento tem periodicidade mensal e realiza-se, habitualmente, no quarto sábado de cada mês”, destaca a autarquia.

Em 2026, além da histórica Praça do Comércio, algumas edições terão lugar na Avenida Dom Sesnando Davides. Além de 28 de fevereiro, estão previstas as seguintes datas: 28 de março; 25 de abril; 23 de maio; 27 de junho; 25 de julho; 22 de agosto; 26 de setembro; 24 de outubro; 28 de novembro e 26 de dezembro.

Autoria de:

redação Diário as Beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

22 de janeiro

Mau tempo: Maioria do território continental em estado de prontidão nível 3
22 de janeiro

Mau tempo leva ao cancelamento da Feira de Velharias de Coimbra
22 de janeiro

Multinacional investe 40 milhões de euros e cria 300 novos postos de trabalho em Soure
22 de janeiro

Escola Agrária de Coimbra regista variedades de sementes próprias

Coimbra

Coimbra
22 de janeiro às 15h16

Mau tempo leva ao cancelamento da Feira de Velharias de Coimbra

0 comentário(s)
Coimbra
22 de janeiro às 14h19

Escola Agrária de Coimbra regista variedades de sementes próprias

0 comentário(s)
Coimbra
22 de janeiro às 14h16

Teatrão com chamada à população para participação em novo projeto

0 comentário(s)